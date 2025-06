To najmniejszy taki sprzęt na rynku. Powraca też kultowa seria

Sugerowane ceny powinny wynosić około 1419 złotych

Pierwszą nowością jest MSI GeForce RTX 5060 8G INSPIRE ITX . Karta mierzy zaledwie 145 milimetrów długości, co czyni ją jedną z najmniejszych dostępnych obecnie w sprzedaży konstrukcji. Została zaprojektowana z myślą o małych PC i oferuje taktowania do 2497 MHz w trybie Boost oraz do 2512 MHz w trybie Extreme Performance, dostępnym przez MSI Center.

MSI GeForce RTX 5060 8G CYCLONE OC to powrót serii, której początków należy szukać w 2009 roku. Karta posiada odsłonięty radiator z centralnie umieszczonym wentylatorem, dwoma ciepłowodami i miedzianym rdzeniem. Jej długość to 161 milimetrów, dzięki czemu również dobrze sprawdzi się w mniejszych obudowach. Model ten osiąga do 2527 MHz w trybie Boost i do 2535 MHz w trybie Extreme Performance.