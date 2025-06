Nothing Phone (3): koniec niepewności. Producent ogłasza premierę

Firma Nothing oficjalnie ogłosiła datę premiery swojego pierwszego flagowca – Nothing Phone (3). Po serii zapowiedzi i stopniowym odkrywaniu szczegółów producent w końcu ujawnił, kiedy zobaczymy nowy smartfon. Nothing Phone (3) zostanie zaprezentowany 1 lipca o godzinie 19:00 naszego czasu w Londynie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Specyfikacja Nothing Phone’a (3) nie została jeszcze w pełni ujawniona, ale producent podsuwa na ten temat różne wskazówki. Wiemy, że nowy model będzie pełnym flagowcem z układem Snapdragon 8 Elite, a także rozbudowaną sekcją foto z nową matrycą głównego aparatu i być może peryskopowym obiektywem telefoto.

Kilka dni temu Nothing w nieco enigmatyczny sposób zapowiedział też, że w modelu Phone (3) nie zobaczymy charakterystycznego oświetlenia Glyph Interface na pleckach urządzenia. Wszystko wskazuje na to, że zamiast tego Nothing postawił na zupełnie nowy, wyświetlacz typu dot-matrix, który ma być bardziej funkcjonalny niż dotychczasowe rozwiązania.

W przeciekach pojawiły się także nowe doniesienia na temat ceny. Według ostatnich doniesień Nothing Phone (3) ma być dostępny w dwóch wariantach: z 12 GB RAM i 256 GB pamięci w cenie 799 USD oraz z 16 GB RAM i 512 GB pamięci za 899 USD. Kwoty te odnoszą się do USA, jednak z przeliczeń wynika, że w Europie telefon będzie jednak tańszy niż zapowiadane wcześniej 800 GBP (4 tys. zł) – w Polsce może to być około 3700 zł.