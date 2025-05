Nothing chce się bić z Apple. Chodzi o dźwięk

Nothing chce się wybić na krytykowaniu innych marek

W zaprezentowanym niedawno wideo projektanci Nothing nie szczędzą słów krytyki pod adresem obecnych na rynku słuchawek nausznych. Ich zdaniem większość modeli jest niewygodna, nudna wizualnie, a ich obsługa – nieintuicyjna. Wprost padają stwierdzenia, że „nie ma obecnie na rynku ani jednych słuchawek nausznych, które by nam się podobały” oraz że dominujące są „przeładowane przyciskami, mylące konstrukcje” i brak wyrazistej tożsamości wizualnej.

Projektanci Nothing zapowiadają, że ich słuchawki będą pod tym względem rewolucyjne. Unikalny design ma wyraźnie odróżniać użytkowników Nothing od innych, a elementy sterujące mają być łatwe do rozpoznania dotykiem, eliminując problem przypadkowego wciskania złych przycisków. Można spodziewać się obecności charakterystycznych, przezroczystych detali, które stały się znakiem rozpoznawczym marki.