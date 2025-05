Sony WH-1000XM6: Nowy król redukcji hałasu już dostępny

ANC? Zróbmy je jeszcze lepsze

WH-1000XM6 wyposażono w najbardziej zaawansowany system redukcji hałasu w historii Sony, oparty na nowej generacji procesorze QN3 HD i inteligentnych algorytmach. Procesor ten działa aż siedem razy szybciej niż w poprzednim modelu, a 12 mikrofonów – o cztery więcej niż w WH-1000XM5 – pozwala na jeszcze precyzyjniejsze wychwytywanie i eliminowanie niepożądanych dźwięków. Adaptacyjny system mikrofonowy oraz funkcja Sony Adaptive NC Optimiser automatycznie dopasowują poziom tłumienia do otoczenia i ciśnienia powietrza, gwarantując czystość dźwięku w każdych warunkach – zarówno w biurze, jak i podczas podróży.

Słuchawki nauszne OTL Hello Kitty HK1180 Biało-czerwony

Obietnica studyjnego dźwięku

Dla miłośników filmów Sony przygotowało funkcję 360 Reality Audio Upmix for Cinema, która zamienia standardowe nagrania stereo w przestrzenny dźwięk kinowy. Gracze mogą z kolei skorzystać z trybu Game EQ, poprawiającego jakość dźwięku w grach FPS.

Idealne do rozmawiania

Komfort noszenia to kolejny atut nowego modelu. Miękki, poszerzony pałąk ze skóry wegańskiej i elastyczne nauszniki pozwalają na wielogodzinne użytkowanie bez uczucia zmęczenia. Słuchawki są lekkie, składane i wyposażone w kompaktowe etui z magnetycznym zamkiem.

Całkiem mądre te słuchawki

WH-1000XM6 wprowadzają funkcję Scene based Listening – słuchawki automatycznie dostosowują tryb pracy do aktywności i lokalizacji użytkownika. Obsługują najnowsze technologie, takie jak LE Audio i Auracast, oferują szybkie ładowanie (3 minuty ładowania to 3 godziny pracy) oraz mogą działać podczas ładowania. Bez dostępu do gniazdka na jednym ładowaniu przetrwają aż 30 godzin.