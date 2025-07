Coraz więcej tych chatbotów. Kolejny gracz rozpycha się na rynku AI

Kolejny ulepszony chatbot

Jest to narzędzie open source przeznaczone do wsparcia programowania, które ma doskonale radzić sobie z kompleksowym opracowywaniem kodu.

Pasek do Garmin Fenix 7X QuickFit 26 Zielony

Pasek do Garmin Fenix 7X QuickFit 26 Zielony

Qwen3-Coder to model typu Mixture-of-Experts z 480 miliardami parametrów (z czego 35 miliardów aktywnych). Model ten natywnie obsługuje kontekst o długości 256 000 tokenów, a dzięki ekstrapolacji może skalować się do 1 miliona tokenów. Choć dostępny jest w różnych wersjach, Qwen został zaprezentowany jako „najpotężniejszy” model do tej pory tego typu.