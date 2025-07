Spotify musiało usunąć piosenkę bo trochę wstyd. To nowy problem

Nowy problem Spotify

Utwory tworzone przez sztuczną inteligencję, których autorami byli nieżyjący już artyści, tacy jak Blaze Foley, zostały przesłane do serwisu Spotify.

Serwis usuwa je natychmiast, kiedy tylko zostaną zauważone i zgłoszone przez użytkowników. Co ciekawe, utwory te przeszły proces weryfikacji treści Spotify za pośrednictwem platform typu SoundOn (należąca do TikToka).

Wiele hałasu o piosenkę country

Chodzi o zdarzenie, które miało miejsce w zeszłym tygodniu. Wtedy to na Spotify pojawiła się nowa piosenka country, zatytułowana "Together". Utwór został zauważony na oficjalnej stronie artysty Blaze'a Foleya, który został zastrzelony w 1989. Ballada miała wszystko co trzeba - okładkę, notkę o autorze i prawach autorskich - jak w przypadku każdego nowo wydanego singla.