Prezydent podpisał ustawę. mObywatel do zmiany

W aplikacji mObywatel pojawią się nowe funkcje. To już pewnie. Wciąż urzędujący prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która na to pozwoli. Rząd szykuje kilka nowości.

Nowości w aplikacji mObywatel

O podpisaniu nowelizacji ustawy poinformowała zarówno Kancelaria Prezydenta, jak i wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Przede wszystkim pozwoli to na dostosowanie aplikacji mObywatel do rozporządzenia europejskiego eIDAS 2.0 , które między innymi wprowadza koncepcję portfela cyfrowego. Jednak z perspektywy użytkowników najważniejsze są nowe funkcje, a tych będzie kilka.

Jedną z przydatnych nowości, korzystania z której większość będzie chciała uniknąć, będzie moduł mStłuczka. W przypadku kolizji drogowej pozwoli on szybko sporządzić oświadczenie. Dane użytkowników zdarzenia zostaną automatycznie pobrane z systemu. Wystarczy tylko opisać kolizję, a całość trafi do firm ubezpieczeniowych. Ma to znacząco ułatwić i przyspieszyć całą procedurę.

Kolejna nowość to wirtualny asystent w aplikacji mObywatel. Ma on pozwolić między innymi na przygotowanie pism urzędowych. Co ważne, nie ma on wykorzystywać naszych danych, więc te mają być w pełni bezpieczne.