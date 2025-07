Mam tego powerbanka, a dziś kosztuje 69 zł za 20 000 mAh

Od razu to podkreślę, sam taki mam na dnie swojej szuflady i jest on naprawdę udanym magazynem energii. Redmi Fast Charger, bo tak się on nazywa, nie do końca zasługuje w dzisiejszych czasach na swoją nazwę: oferuje on 18 W na wyjściu zgodnie ze standardem QC 3.0, co jednak nie stanowi wcale aż tak dużego problemu. Niska cena 69 zł i wysoka pojemność 20 000 mAh to rekompensują.