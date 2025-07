Ta nowość w Zdjęciach Google faktycznie może wydawać się zaskakująca

Google po cichu przymierza się do zmiany

Brzmi skomplikowanie? Chodzi o to, że Zdjęcia Google testują przycisk popularnej aplikacji CapCut, który ma pomóc użytkownikom w edytowaniu wspomnień.

Jak podaje Android Authority, niektórym udało się już wyświetlić nowy przycisk na aplikacji w systemie Android. To Google po cichu testuje nową integrację z aplikacjami innych firm w swojej aplikacji Zdjęcia. Tego jeszcze nie było.

Google promuje CapCut?

Trzeba przyznać, że kto jak kto, ale Google wyjątkowo rzadko promuje aplikacje innych firm w ramach własnych produktów. A zwłaszcza już aplikację należącą do ByteDance (macierzystej spółki TikToka), będącej pod lupą w wielu regionach świata, a już na pewno w Ameryce. Co więcej, CapCut jest zablokowany w niektórych krajach, takich jak Indie, co oznacza, że usługa edycji będzie z pewnością niedostępna w tym regionie. Aplikacja została czasowo zawieszona także w Stanach Zjednoczonych, ale ostatecznie powróciła z początkiem roku.