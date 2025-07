Oryginalny Air Fryer w świetnej cenie. Ciesz się opatentowaną technologią za grosze

Philips OVI NA221/00

W przypadku produktów z serii Philips OVI problem ten nie występuje, ponieważ to właśnie ta firma stworzyła pierwszego Air Fryera. Tym samym jej produkty korzystają z opatentowanej technologii wymuszającej przepływ gorącego powietrza w optymalny sposób, co daje najlepsze możliwe efekty.

Natomiast model Philips OVI NA221/00 to idealny kompromis pomiędzy rozmiarem i pojemnością. Oferuje on 4,2 litrową misę. Czy to dużo? Weźcie do ręki garnek o takich rozmiarach i sami oceńcie, czy jego pojemność jest wystarczająca dla waszych posiłków.