Nothing Phone 3: z tej zmiany nie wszyscy się ucieszą

Nothing Phone 3, nadchodzący flagowiec firmy Nothing, nie będzie wyposażony w charakterystyczne podświetlenie tylnego panelu, znane jako Glyph Interface. Firma oficjalnie potwierdziła na platformie X, że dosłownie „zabiła Glyph Interface”, co podkreśla animacja, na której ledy znane z poprzednich modeli stopniowo gasną.

Glyph Interface to zestaw diod LED na tylnej obudowie, które nie tylko zapewniały specyficzny wygląd telefonom Nothing, ale miały też funkcjonalne zastosowania. Użytkownicy mogli przypisywać własne wzory świetlne i dźwięki do powiadomień od kontaktów czy aplikacji, a także korzystać z nich jako wskaźnika ładowania, timera lub dodatkowego podświetlenia podczas robienia zdjęć i nagrywania wideo. Choć z jednej strony można kręcić nosem, że całość jest mało subtelna, to jednak nie da się ukryć, że Glyph Interface stał się szczególnym wyróżnikiem urządzeń Nothing, który z czasem zaczął być kopiowany przez innych producentów.

Co zamiast Glyph Interface? Tego Nothing jeszcze nie ujawnił, ale pojawiły się spekulacje, że Nothing Phone 3 otrzyma nowy, interaktywny wyświetlacz dot-matrix na tylnej obudowie. Na platformie X producent zamieszczał animacje w stylu pikselowego „3” czy motywy przypominające gry retro, co sugeruje zmianę na coś bardziej zaawansowanego i o większej funkcjonaliści.