Nothing Phone (3) już nadchodzi. Będzie drogi jak nigdy

Poprzedni model z głównej linii, Nothing Phone (2), zadebiutował w lipcu 2023 r. i został dobrze przyjęty przez użytkowników. Rok później fani marki ostrzyli sobie zęby na kolejną generację, której należało spodziewać się latem 2024 r., ale szybko okazało się, że producent ma inne plany, a na rynek trafiły tylko tańsze modele z linii Phone (2a). Firma poinformowała, że Nothing Phone (3) wymaga dopracowania , a telefon przyniesie jeszcze więcej możliwości i tym razem w pełni zasłuży na miano flagowca . Wśród nowych rozwiązań miały się znaleźć zaawansowane funkcje AI. Wtedy też Carl Pei, dyrektor generalny Nothing, zapowiadał, że telefon zadebiutuje w 2025 roku.

Szef Nothing ogłosił, że nadchodzący Nothing Phone (3) będzie dostępny w cenie około 800 funtów, czyli w przybliżeniu 4000 zł. Będzie to więc najdroższy telefon Nothing, jaki dotąd powstał. Wszystko zależy jednak, czy to jest cena „od”. Poprzedni Nothing Phone (2), wchodząc na rynek w 2023 roku, kosztował od 2999 zł za model 8/128 GB. Topowy wariant 12/512 GB oznaczał już jednak wydatek 3790 zł, więc Nothing Phone (3) nie będzie już tak znacząco droższy. Wszystko zależy jednak od zaproponowanych wariantów pamięciowych i ostatecznych widełek cenowych.