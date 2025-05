Nothing Phone (3) zadebiutuje w lipcu. To już pewne

Sprzęt

Po miesiącach spekulacji i enigmatycznych zapowiedzi firma Nothing w końcu potwierdziła – premiera wyczekiwanego Nothing Phone (3) odbędzie się w lipcu 2025 roku. Informację ujawniono w teaserze w charakterystycznym dla marki stylu retro – animowanym „3” w formie pikselowej grafiki, nawiązującej do estetyki systemu Nothing OS.