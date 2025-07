Biedronka rzuciła przydatny sprzęt za 79 zł. Lepiej się pospieszyć

Przydatny dla każdego kierowcy

Istnieją przedmioty, które może nie są niezbędne w danym momencie, ale warto je mieć pod ręką, tak na wszelki wypadek. Alkomat elektroniczny Extralink Lifestyle Alkologic właśnie do nich należy. To innowacyjny alkomat półprzewodnikowy, który jest nie tylko niezwykle kompaktowy, ale także bardzo prosty w użytkowaniu. Od 19 lipca do 31 sierpnia 2025, alkomat kupimy w Biedronka Home za 79,90 zł, czyli za połowę ceny regularnej. Trzeba przyznać, że jest to doskonała okazja, aby uzupełnić schowek w swoim aucie.