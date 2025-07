Żona wysłała mnie do Action. Wstyd, że nie miałem na urlopie

Zestaw podróżny do szybkiego ładowania w Action

Action w tym tygodniu przeceniło zestaw podróżny do szybkiego ładowania. W jego skład wchodzi kilka akcesoriów. Pierwszym jest ładowarka z portami USB-A oraz USB-C o mocy 20 W, która pozwoli w miarę sprawnie naładować elektronikę na wakacjach. Do niej dołączony jest też przewód USB 6 w 1, który ma zarówno złącze USB-C, micro-USB, jak i Lightning do iPhone'ów. To daje dużą swobodę.