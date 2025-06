Biedronka rozdaje przydatne urządzenia. Można dobrać aż dwa po 1 zł

Dobierz powerbank za 1 zł

Akcja promocyjna w Biedronka Home trwa od 1 do 29 czerwca 2025, lub do wyczerpania zapasów. W tych dniach wystarczy, że kupimy powerbank Tracer za 199 złotych, a będziemy mogli dobrać do niego powerbank Energo 10000 MAH za 1 zł. Ta promocja zawsze cieszyła się ogromną popularnością, dlatego sklep co jakiś czas ją powtarza i zachęca do zakupów. Jak świętować, to z przytupem.