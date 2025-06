Biedronka i Lidl z nową opłatą. Zacznie się już w październiku

Nowa opłata w polskich sklepach

Mowa oczywiście o systemie kaucyjnym. Ten miał początkowo wejść w życie od stycznia 2025 roku, ale duży sprzeciw wykazały między innymi samorządy . Z tego powodu wprowadzenie systemu przełożono na 1 października 2025 roku . Ten termin zbliża się wielkimi krokami, co dla Polaków oznacza dodatkowe opłaty za wiele opakowań. Te co prawda da się później odzyskać, ale nie zmienia to faktu, że za zakupy zapłacimy więcej.

System kaucyjny obejmuje trzy rodzaje opakowań: plastikowe butelki o pojemności do 3 litrów, szklane butelki o pojemności do 1,5 litra oraz aluminiowe puszki do 1 litra. Wszystkie one zostaną objęte kaucją zwrotną w wysokości 0,5 lub 1 zł. Właśnie tyle więcej zapłacimy za każdą butelkę czy puszkę. Co ważne, z systemu wyłączono opakowania po mlekach, sokach, jogurtach czy serkach.