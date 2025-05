WhatsApp po prostu przestanie działać. Masz czas do 1 czerwca

Whatsapp niedostępny dla tych smartfonów

Smartfony pozbawiane dostępu do Whatsappa są bardzo wiekowe, aczkolwiek zważywszy na to, że posiadaczy telefonów komórkowych jest około 3 miliardów na świecie - część osób będzie zmuszona do przesiadki na nowsze modele, jeśli nadal chce korzystać z komunikatora.