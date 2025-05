Klienci banku Santander z brakiem dostępu do usług. Już dzisiaj

Santander Bank Polska — przerwa techniczna już dziś

Bank wydał ważny komunikat dla swoich klientów. Przewiduje on kilka godzin braku dostępu m.in. do bankowości internetowej, Blika oraz Kantoru Santander. Niedostępne też będą bankomaty tego konkretnego banku. Wszelkie te utrudnienia wynikają z przerwy technicznej, która jest niezbędna po to, aby bank mógł świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie.

Wszelkie te trudności wystąpią od 23:00 w piątek do 7:30 w sobotę, a jeśli chodzi o Kantor, to nie skorzystamy z niego już od 21:00 w piątek do 7:30 w sobotę. Wpłatomaty i bankomaty mają zaplanowaną przerwę w działaniu od 0:00 do 2:00 w sobotę.