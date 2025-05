Ten telefon odpali gry z Windowsa. Ma Androida i świetną baterię

REDMAGIC 10S Pro: smartfon gamingowy z wbudowanym emulatorem PC

Według zapowiedzi na chińskiej platformie Weibo, REDMAGIC 10S Pro pozwoli użytkownikom „grać w gry PC gdziekolwiek i kiedykolwiek”. To oznacza, że nie będzie potrzeby korzystania z chmury czy zewnętrznego sprzętu – gry komputerowe mają działać natywnie na smartfonie. Wstępne informacje sugerują wsparcie dla takich tytułów jak Wuthering Waves, Blade & Soul 2, Arena Breakout czy Delta Force: Hawk Ops, przy płynności nawet do 144 klatek, odpowiadającej częstości odświeżania ekranu w telefonie.

Chociaż emulatory gier PC pisane są dla Androida od lat, to pierwszy smartfon, w przypadku którego producent otwarcie chwali się taką preinstalowaną emulacją i satysfakcjonującą wydajnością samych gier. Wcześniej Xiaomi testował WinPlay do uruchamiania gier Steam na tabletach z Androidem, ale to REDMAGIC (marka ZTE) jako pierwszy ma zaoferować gotowy produkt dla szerokiego grona odbiorców.