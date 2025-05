Wi-Fi 7 bez sprzedawania nerki? Z Tenda TE6L Pro to możliwe

Coraz więcej urządzeń może się pochwalić obsługą Wi-Fi 7. No i w sumie dobrze, bo korzystanie z najnowszej wersji popularnego standardu ma na dobrą sprawę same plusy: stabilniejsze połączenie, lepszy zasięg, szybsze prędkości transferu, większe bezpieczeństwo itd. Jest tylko jeden haczyk: żeby z tych dobrodziejstw skorzystać, potrzebujemy odpowiedniego routera, a te w większości przypadków kosztują krocie.

I tu na scenę wkracza Tenda TE6L Pro. To niedrogi router z Wi-Fi 7 o sporych możliwościach. Kupimy go za 597 zł. Za te pieniądze oprócz obsługi najnowszego standardu łączności czeka na nas m.in. funkcja Wi-Fi Mesh, port Ethernet 2,5 Gbps oraz możliwość zarządzania siecią z poziomu dedykowanej aplikacji. Sporo argumentów, by postawić go w mieszkaniu zamiast routera, który dostaliśmy od operatora.

Wygląd i wykonanie

Zanim jednak przejdziemy do „mięska”, chciałbym na chwilę zatrzymać się nad wyglądem Tendy TE6L Pro. Router to ten sprzęt, który zawsze będzie gdzieś na widoku, więc nawet jeśli wygląd nie jest najważniejszy, to… cóż, trudno go zignorować.

Na całe szczęście w tym konkretnym przypadku producent stosuje utylitarne podejście, które ze swojej strony bardzo szanuję. Wygląd Tendy TE6L Pro to bardzo udany kompromis między eleganckim minimalizmem oraz funkcjonalnością. Design jest prosty, bez żadnych ekstrawaganckich zdobień czy miliona diod, które niepotrzebnie przyciągają uwagę. W ten sposób sprzęt nie straszy, nawet jeśli zdecydujemy się go postawić na widoku gdzieś w salonie.

Jednocześnie urządzenie nie próbuje udawać czegoś, czym nie jest. Anteny są na widoku, bo dzięki temu mogą lepiej spełniać swoją funkcję. Analogicznie charakterystyczna wygięta konstrukcja nie jest tu tylko dla ozdoby, a gwarantuje, że za routerem zawsze znajdzie się miejsce na wpięcie niezbędnych kabli oraz wentylację. Ot, pragmatyzm w najczystszej postaci, który ze swojej strony bardzo szanuję.

Obsługa i aplikacja

Zresztą tę utylitarność widać w praktycznie każdym aspekcie urządzenia. Chociażby w przypadku obsługi.

Żeby nie być gołosłownym – chcecie wiedzieć, jak wygląda pierwsza konfiguracja urządzenia? Wystarczy wpiąć router do prądu, podłączyć kabel Ethernet naszego dostawcy i na komputerze albo smartfonie połączyć się z Wi-Fi. Nie, nie musicie szukać naklejki z hasłem. Zamiast tego zaraz po połączeniu z siecią wystarczy przejść przez proces konfiguracji, gdzie ustawicie swoje hasło. Rozwiązanie wygodniejsze i – przede wszystkim – dużo bezpieczniejsze.

Generalnie tutejszy panel administracyjny – do którego dostęp możemy uzyskać z poziomu przeglądarki oraz dedykowanej aplikacji Tenda WiFi – został bardzo fajnie rozplanowany. Jako użytkownik nie zostajemy na dzień dobry zasypani milionem zaawansowanych funkcji. Zamiast tego te najważniejsze serwowane są w przystępny, czytelny sposób. Chcesz wiedzieć, jakie urządzenia są aktualnie podpięte do Twojej sieci albo szybko podejrzeć hasło do Wi-Fi? Te informacje znajdziesz na wierzchu, bez konieczności przekopywania się przez skomplikowane menu. Tak samo łatwo skonfigurować kontrolę rodzicielską czy funkcję Wi-Fi Mesh. Wszystko to jest na wyciągnięcie ręki.

A skoro o wyciąganiu ręki mowa, fajnym bajerem jest wbudowana opcja tworzenia tagów NFC, pozwalających na szybkie logowanie do sieci, bez konieczności wpisywania hasła. Świetna sprawa, jeśli np. często mamy gości i chcemy ułatwić im dostęp do domowego Wi-Fi.

Łączność

Głównym argumentem za wyborem Tendy TE6L Pro jest jednak nie tyle funkcjonalność, co obsługa Wi-Fi 7. Jak router radzi sobie na tym polu?

Na wstępie warto wspomnieć, że nie jest to „pełne” Wi-Fi 7. Omawiany model nie korzysta z pasma 6 GHz, a jedynie 2,4 i 5 GHz. Piszę o tym bardziej dla formalności, bo w praktyce raczej nie będzie to miało dla Was większego znaczenia.

A nie będzie miało znaczenia, bo nawet router dwupasmowy Tenda TE6L Pro pozwala osiągnąć naprawdę imponujące rezultaty. Do testów łączności wykorzystałem smartfona Samsung Galaxy S25. W pomiarach szybkości połączenia z Internetem udało mi się odnotować 935 Mbps dla pasma 5 GHz oraz trybu MLO (funkcja łączenia pasm w ramach Wi-Fi 7), wyczerpując tym samym pełny potencjał gigabitowego łącza światłowodowego. Dla porównania, router od mojego operatora pozwolił w tych samych warunkach uzyskać jedynie 795 Mbps.

Tenda TE6L Pro rozwija jednak skrzydła przede wszystkim w wymagających warunkach. Kiedy z pomiarami przeniosłem się do mojego gabinetu oddzielonego od routera dwoma pomieszczeniami i czterema ścianami z porządnej PRL-owskiej wielkiej płyty, nadal potrafiłem wyciągnąć 573 Mbps przy łączności 5 GHz. To prawie dwa razy, co na routerze od mojego operatora.

Tenda TE6L Pro Router operatora Przy routerze W innym pomieszczeniu Przy routerze W innym pomieszczeniu 2,4 GHz 158 Mbps 100 Mbps 142 Mbps 372 Mbps 5 GHz 930 Mbps 573 Mbps 794 Mbps 62,9 Mbps MLO 936 Mbps 98,7 Mbps - - Pokaż więcej

Oczywiście przytoczone liczby należy traktować orientacyjnie. Konkretne wyniki będą się różniły w zależności m.in. od układu mieszkania, podłączonych urządzeń czy stopnia „zaśmiecenia” eteru. Kluczowe jest jednak to, że jak na tak tani router, z Tendy TE6L Pro da się wyciągnąć imponujące rezultaty i to nawet w trudnych warunkach.

Natomiast gdyby z jakiegoś powodu pojedynczy egzemplarz nie dawał rady, zawsze można skorzystać z funkcji Wi-Fi Mesh. Spokojnie możemy połączyć kilka sztuk TE6L Pro albo wciągnąć do sieci inne urządzenia producenta, np. opisywanego niedawno Tenda TX12L Pro czy wyjątkowo przystępny model Tenda TE3L. Ta opcja sprawdzi się szczególnie w przypadku mieszkań o większym metrażu albo z niewdzięcznym układem pomieszczeń.

Świetny wybór, który nie zrujnuje budżetu

Jeśli szukacie porządnego routera Wi-Fi 7 w rozsądnej cenie, Tenda TE6L Pro to opcja, obok której zdecydowanie nie powinniście przechodzić obojętnie. To sprzęt w sam raz dla wymagających użytkowników domowych, którzy chcieliby z domowej sieci wycisnąć nieco więcej, niż pozwala im na to router od operatora, ale nie chcą dopłacać do niepraktycznych fajerwerków czy fikuśnego designu.

Brzmi jakbym pisał właśnie o Tobie? No to wiesz, co robić 😉

Przy okazji warto wspomnieć, że jeśli zdecydujecie się na zakup routera Tenda TE6L Pro właśnie teraz, możecie skorzystać z promocji Tenda Money Back. Kupując wybrane urządzenia z oferty producenta, w tym m.in. wszystkie modele modele z obsługą Wi-Fi 7, można uzyskać częściowy zwrot zapłaconej kwoty. Więcej szczegółów znajdziecie w linku poniżej.

Gdzie kupić?