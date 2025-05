Musk planuje lot na Marsa. Podał szczegóły i datę

Właściciel SpaceX wystąpił przed mediami w streamie wideo. Odniósł się w nim do swoich najnowszych planów. Zapowiedział kompletną rezygnację z pracy dla amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa i 100% skupienie się na własnych biznesach. W tym miejscu wymienił przede wszystkim Teslę i właśnie SpaceX.

Końcówka 2026 roku to idealny moment na taki lot. Co dwa lata bowiem ziemia jest w najdogodniejszym położeniu względem Marsa, co umożliwia najkrótszy lot między tymi planetami.