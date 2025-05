Kosmiczne elektrownie są coraz bliżej. Japonia dokonała przełomu

Na szczęście istnieje coraz bardziej realna alternatywa. Otóż naukowcy z Japan Space Systems dokonali przełomu w badaniach nad przesyłaniem energii z kosmosu. Udało im się przesłać energię z lecącego samolotu do odbiornika naziemnego za pomocą mikrofal. I chociaż mówimy tu o odległości 5, a nie setek kilometrów, to zastosowana technologia po dopracowaniu pozwoli na przesyłanie energii z przestrzeni kosmicznej . Natomiast skupianie jej w jednym punkcie jest możliwe za pomocą czegoś, co naukowcy określają interferencją kwantową.

Kosmiczna fotowoltaika

Umieszczając fotowoltaikę na orbicie, unikniemy strat energetycznych wywołanych przegrzewaniem paneli, chociaż rzecz jasna konieczne będą systemy ich chłodzenia. Dodatkowo dotrze do nich więcej energii, gdyż nie będzie ona wytracana w atmosferze. Kwestie związane z warunkami atmosferycznymi, czy pyłem również odejdą w zapomnienie. A dzięki temu, że panele nie będą na orbicie geostacjonarnej, to mogą one generować energię ciągle i przesyłać ją do różnych odbiorników na Ziemi. Pora dnia więc również straci na znaczeniu.