Microsoft kipi ze złości. SteamOS dostępny na innych konsolach

Nowi partnerzy i pierwsze oficjalne urządzenia

Dotychczas Valve współpracował wyłącznie z Lenovo nad urządzeniem Legion Go S, które jako pierwsze poza Steam Deckiem otrzymało oficjalny system SteamOS. Jednak w maju 2025 roku firma potwierdziła, że prowadzi rozmowy z kolejnymi producentami i jest otwarta na licencjonowanie SteamOS dla nowych partnerów. Chociaż nie ujawniono jeszcze konkretnych nazw kolejnych OEM-ów, wiadomo, że Valve przygotowuje się do certyfikowania i współpracy z większą liczbą firm, które będą mogły oferować sprzęt „Powered by SteamOS”, zastępując ociężałego Windowsa.