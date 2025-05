Polsat Box udostępnia 5 kanałów TV za darmo. Do końca czerwca

O oknie otwartym na Dzień Dziecka poinformowała wcześniej Netia , należąca do tej samej Grupy Polsat Plus, więc podobnej oferty nie mogło zabraknąć w Polsat Box . Zasady są bardzo podobne.

W ramach otwartego okna w Polsat Box można za darmo oglądać kanały z ulubionymi bajkami i programami dla dzieci. Do 30 czerwca abonenci, którzy nie posiadają w swojej ofercie stacji dla najmłodszych, otrzymają do nich dostęp bez dodatkowych opłat.

Wszystkie kanały abonenci Polsat Box mogą oglądać zarówno za pośrednictwem dekodera (telewizja satelitarna i kablowa IPTV), jak i w aplikacji Polsat Box Go na urządzeniach mobilnych – w ramach posiadanego dostępu do serwisu. Dzięki temu mają dostęp do ulubionych treści w dowolnym miejscu i czasie.