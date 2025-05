Vectra ma nowy kanał TV, Viasat True Crime

30 maja do oferty Vectry zostanie dodany nowy kanał – Viasat True Crime. Dla klientów sieci kablowej operatora będzie dostępny w jakości HD w pakietach Złotym (128 kanałów TV) i Platynowym (167 kanałów TV) na pozycji EPG 709. Abonenci będą mogli go oglądać zarówno w domu na telewizorze, jak i poza nim na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem aplikacji TV Smart GO.