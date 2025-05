Nie daj się nabrać na takiego e-maila od BNP Paribas. Daj go do kosza

Mail o zwrocie pieniędzy od BNP Paribas

Nie klikajmy w żadne linki dołączone do wiadomości. Nie przyniesie to niczego dobrego. Choć wiadomość, trzeba przyznać, wygląda schludnie i profesjonalnie. W polu nadawcy widnieje nazwa banku BNP Paribas, co sugeruje, jakby faktycznie rozsyłał te maile bank. Ale treść wiadomości już wydaje się nieco podejrzana.