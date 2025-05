Używasz IKO? Uważaj, można się naciąć na pułapkę

Facebook ma za uszami wiele fałszywych akcji reklamowych, które pojawiają się na tej platformie. Tu ten schemat się powtarza. Tym razem przestępcy reklamują aplikację, która nosi nazwę IKO Lokata. Ma ona służyć do prowadzenia lokat bankowych. Reklama zachęca do jej instalacji obiecując dodatkowe 3% do otwartych lokat, oraz bonus 500 zł. Jest to więc okazja, obok której trudno przejść obojętnie.