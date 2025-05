Zabrakło jednego papierka. Fiskus zażądał 150 tys. zł i wygrał

Polacy dzisiaj wiele rzeczy urzędowych mogą załatwić z poziomu smartfonu. Nie trzeba już chodzić do urzędów i stać w kolejkach. Jednak ta cyfryzacja ma też swoje ciemne strony. Przekonał się o tym pewien mężczyzna, który poznał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego — pisze Rzeczpospolita.

Zabrakło jednego dokumentu

Mężczyzna we wrześniu 2019 roku nabył spadek po swoim ojcu. Ten był pokaźny, ale w tak bliskiej rodzinie (zerowa grupa podatkowa) raczej nie płaci się od nich podatku. Jednak tym razem fiskus znalazł powód, aby nałożyć opłatę. Urząd uznał, że zainteresowany nie poinformował o nabyciu spadku w wymaganym terminie 6 miesięcy. W związku z tym naliczył podatek w wysokości 150 tys. zł.

Rzecz w tym, że mężczyzna złożył stosowny formularz SD-Z2. Zrobił to przez Internet, między innymi dlatego, że mieszka w Kanadzie i było to dla niego najwygodniejsze rozwiązanie. Co więcej, spadek zgłosił do fiskusa już 4 dni po jego nabyciu. Co prawda ten początkowo zawierał błąd w numerze PESEL, ale w styczniu 2020 roku to skorygował (po otrzymaniu odpowiedzi od urzędu) i wysłał ponownie.

Ze sprawą nic się nie działo przez 15 miesięcy. Dopiero pod koniec maja 2021 roku mężczyzna dostał pismo z fiskusa z informacją o odrzuceniu deklaracji. Urząd argumentował to tym, że nie jest on zarejestrowanym podatnikiem w Polsce, więc powinien złożyć inny druk (ZAP-3).

Dodatkowo fiskus upierał się, że to UPO (urzędowe poświadczenie odbioru) jest równoznaczne z przyjęciem dokumentu. Tymczasem mężczyzna otrzymał informację o zapisaniu dokumentu, ale nie wygenerował i nie pobrał potwierdzenia złożenia. Zdaniem urzędu to jego wina. Sam powinien zadbać o to, że wszystko przebiegło poprawnie. Gdyby UPO wygenerował, to nie miałby teraz problemów.