Ulepszony aparat w Realme? Będzie w GT 8 Pro

Realme, początkowo koncentrujące się na młodych odbiorcach i ich potrzebach związanych ze smartfonami, z czasem zyskało popularność także wśród innych grup wiekowych. Przyczyniły się do tego wydajne podzespoły, konkurencyjne ceny oraz atrakcyjny design i jakość wykonania produktów. Firma nadal jednak dostosowuje swoje urządzenia do oczekiwań młodszej generacji, biorąc pod uwagę design, funkcje i doświadczenia użytkownika. Definicja "młodych ludzi" jest przy tym płynna; w Europie może obejmować osoby do 30. czy 35. roku życia, o ile zachowują młodego ducha.