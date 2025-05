Karty płatnicze na celowniku Unii. Szykują się zmiany

Regulatorzy antymonopolowi Unii Europejskiej już we wrześniu zeszłego roku rozpoczęli dochodzenie w sprawie Visy oraz Mastercard. Teraz postanowili je rozszerzyć. Celem jest zebranie opinii od dostawców terminali płatniczych oraz firm przetwarzających płatności. Może to doprowadzić do postawienia obu firmom zarzutów o praktyki antykonkurencyjne.