Shein ma problemy. W tle poważne oskarżenia

Shein narusza unijne prawo

Jednak na tym lista się nie kończy. Europejskie kraje zarzucają platformie także prezentowanie nieprawidłowych i wprowadzających w błąd informacji , w tym także w temacie praw konsumentów, np. do zwrotu towaru. Do tego dochodzą też ukryte informacje kontaktowe czy sugerowanie specjalne funkcje produktu, które tak naprawdę są wręcz wymagane przez prawo.

Shein ma miesiąc na ustosunkowanie się do tych zarzutów i zaproponowanie rozwiązania. Wiele zależy od odpowiedzi platformy. Jeśli nie wykaże chęci poprawy, to grożą jej poważne kary finansowe, oparte na rocznych obrotach, które są przecież ogromne. Jakby tego było mało, to nie jest to jedyne postępowanie przeciwko Shein. Swoje własne prowadzą między innymi Włosi.