Arabia Saudyjska zastąpi ropę czymś nowym. Ameryka ma się czego bać

Humain — zapamiętajcie tę nazwę, bo będzie o niej głośno

Arabia Saudyjska nie będzie bawić się w obce chmury, pustynie porosną serwerowniami

Humain planuje zbudować jedną z największych na świecie infrastruktur AI, obejmującą centra danych o mocy 1,9 GW do 2030 roku i aż 6,6 GW cztery lata później. Projekt ten, szacowany na 77 miliardów dolarów, ma umożliwić Humain przetwarzanie nawet 7% globalnego treningu i inferencji modeli AI do końca dekady .

Zanim światowa dominacja, najpierw arabski AI i klepanie Trumpa po plecach

Arabia Saudyjska, podobnie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, stawia na współpracę z amerykańskimi firmami technologicznymi, aby rozwiać obawy Waszyngtonu dotyczące transferu technologii do Chin. Humain deklaruje, że partnerzy kapitałowi wnoszą nie tylko środki finansowe, ale także kluczowe kompetencje i technologie. Co więcej, Humain planuje umożliwić klientom audyt w czasie rzeczywistym oraz wprowadzić regulacje, które pozwolą na stosowanie przepisów kraju pochodzenia najemcy centrum danych.

Pustynne imperium AI

Trudno nazwać ruch Arabii Saudyjskiej, od lat intensywnie inwestującej w nowatorskie technologie jakimś wielkim zaskoczeniem. To natomiast, co może budzić podziw, to charakterystyczny dla regionu rozmach inwestycyjny. To nie jest już nawet "albo grubo, albo wcale", tylko przejście na "albo grubo, albo jeszcze grubiej".