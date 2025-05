Polacy donoszą do fiskusa. Jesteśmy w tym szalenie skuteczni

Chociaż Polacy, jak chyba wszyscy na świecie, nie przepadają za skarbówką, to jednocześnie chętnie do niej donoszą na tych, którzy ich zdaniem nie przestrzegają prawa. Dzięki dostępnym narzędziom mogą to robić w pełni anonimowo. Tylko w zeszłym roku takich donosów były 22 tysiące — informuje Business Insider.