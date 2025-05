Samsung miesza w procesorach. Fold7 ze Snapdragonem wszędzie, a Flip7 z Exynosem nawet w USA

Galaxy Z Fold7: Moc bez kompromisów, globalnie

Zacznijmy od pewniaków. Samsung Galaxy Z Fold 7, zgodnie z oczekiwaniami, ma być napędzany przez specjalnie podkręconą wersję topowego układu Qualcomma – Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Potwierdzenie tej konfiguracji zdaje się płynąć prosto z bazy danych Geekbench, gdzie pojawił się koreański wariant urządzenia (oznaczony jako SM-F966N). Testowany model miał dwa główne rdzenie taktowane imponującym zegarem 4,47 GHz. Choć obecne, wczesne wyniki benchmarków (2617 punktów w teście jednordzeniowym i 9369 punktów w wielordzeniowym) są niższe niż można by się spodziewać po finalnym produkcie, jest to typowe dla urządzeń w fazie przedprodukcyjnej. Możemy być pewni, że ostateczna wersja osiągnie znacznie wyższe rezultaty.

Co bardzo istotne dla konsumentów na całym świecie, wszystko wskazuje na to, że Galaxy Z Fold7 otrzyma Snapdragona na wszystkich rynkach globalnie. To świetna wiadomość, zwłaszcza w kontekście informacji, że Exynos 2500, drugi z procesorów branych pod uwagę, prawdopodobnie będzie ustępował Snapdragonowi pod względem mocy.

Galaxy Z Flip7: amerykański "Exynos-peryment" na horyzoncie?

Znacznie więcej znaków zapytania i potencjalnych niespodzianek pojawia się wokół mniejszego, stylowego Galaxy Z Flip7. Tutaj Samsung może szykować prawdziwą rewolucję w swojej dotychczasowej strategii dotyczącej rynku amerykańskiego. Przez lata Stany Zjednoczone były dla flagowych modeli Galaxy niemal wyłączną domeną procesorów Snapdragon. Jednak najnowsze doniesienia, pochodzące od serwisu SamMobile i oparte na analizie plików firmware, sugerują coś zaskakującego: amerykańska wersja Galaxy Z Flip 7 może zostać wyposażona w autorski chip Samsunga, Exynos 2500.

Byłby to znaczący zwrot, szczególnie że wcześniejsze przecieki z Korei Południowej wskazywały na globalne zastosowanie Snapdragona 8 Elite w Z Flip7, z wyjątkiem rodzimego rynku, gdzie naturalnie miałby trafić Exynos. Informacja od SamMobile stoi więc w sprzeczności z tymi doniesieniami.

Dlaczego Samsung rozważałby taką zmianę dla kluczowego modelu na niezwykle wymagającym rynku USA? Jedną z głównych hipotez jest zarządzanie temperaturą. Nowoczesne, wysokowydajne układy SoC, takie jak Snapdragon 8 Elite, generują sporo ciepła. W ultracienkiej, smukłej i kompaktowej obudowie składanego telefonu, jakim będzie Galaxy Z Flip7, efektywne rozpraszanie tego ciepła może stanowić poważne wyzwanie inżynieryjne. Być może Exynos 2500 zaoferuje tutaj lepszy kompromis.

Oczywiście, rzeczywista wydajność i efektywność Exynosa 2500 wciąż pozostają niewiadomą – to w końcu nowy, jeszcze niezaprezentowany SoC. Wczesne, nieoficjalne benchmarki zdają się dawać przewagę Snapdragonowi 8 Elite pod względem mocy. Jeśli Exynos faktycznie trafi do amerykańskiego Galaxy Z Flip7, jego działanie znajdzie się pod niezwykle intensywną obserwacją. Do sprawdzenia będzie, czy ewentualne korzyści termiczne usprawiedliwią potencjalne różnice w wydajności w stosunku do oczekiwanego Snapdragona.

Warto przypomnieć, że Samsung już wcześniej zaczął ostrożnie wprowadzać Exynosy na rynek amerykański, chociażby w modelu Galaxy S24 FE w 2024 roku. Jednak Galaxy Z Flip7 to urządzenie z wyższej półki, co czyni tę potencjalną decyzję znacznie bardziej znaczącą i sygnalizującą odnowioną wiarę Samsunga we własne układy scalone. Dla konsumentów mogłoby to oznaczać nieco inną charakterystykę pracy urządzenia, a być może nawet optymalizacje skrojone specjalnie pod kątem unikalnej, składanej konstrukcji.

Co jeszcze przyniesie lipcowa premiera?

Nieoficjalnie mówi się, że wielka premiera Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7 odbędzie się już na początku lipca 2025 roku, choć sam Samsung na razie dyplomatycznie milczy w tej kwestii. Wraz z głównymi "gwiazdami wieczoru" na rynek ma trafić również bardziej przystępny cenowo model – Galaxy Z Flip7 FE (lub Galaxy Z Flip FE – nazwa nie jest jeszcze pewna). W kuluarach przebąkuje się także o pierwszym potrójnie składanym smartfonie Samsunga, choć jego debiut wydaje się bardziej prawdopodobny w późniejszej części roku.