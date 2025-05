Ten tablet Samsunga z klawiaturą i rysikiem może być Twój kilkaset złotych taniej

Samsung Galaxy Tab S10 FE, bo o nim mowa, to jedna z ciekawszych propozycji na rynku tabletów. Nie jest to konstrukcja flagowa, jednak ma wiele cech, które przykuwają uwagę. Między innymi jest to tablet wodoodporny, który spełnia normę IP68. To już samo w sobie otwiera liczne możliwości i potencjalne zastosowania. Natomiast dodatek klawiatury i rysika tylko je rozszerza.