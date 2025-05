Nie lubisz sprzątać? Ten robot zrobi to za Ciebie, a dziś jest kilkaset złotych tańszy

Mowa tu oczywiście o robocie sprzątającym. W tym wypadku jest to Xiaomi Robot Vacuum X10. Największą zaletą tych urządzeń jest to, że możemy wyjść z domu i zapomnieć o konieczności sprzątania. Robot zrobi to za nas pod naszą nieobecność. Oczywiście mam tu na myśli jedynie odkurzanie podłóg i dywanów, oraz ich wstępne mopowanie. Samo to jest jednak tytaniczną pracą, której przecież nie chcemy wykonywać. Zwłaszcza że dziś możemy go kupić za jedyne 899 zł, kiedy jego cena standardowa wynosi 1125 zł.

Xiaomi Robot Vacuum X10

Robot ten jest w stanie pracować ciągle przez 180 minut, co daje mu dość czasu na wysprzątanie nawet dużego domu. Dzięki dedykowanej stacji dokującej, do której sam wraca, nie tylko ładuje baterie, ale także oczyszcza zbiornik z brudem. Dzięki temu worek opróżniamy nie w nim, a dedykowanej temu stacji i robimy to nie częściej, niż co kilkadziesiąt sprzątań. Dodatkowo oferuje on opcję mopowania, co sprawia, że nasze podłogi są znacznie czystsze.

Robot ten sam tworzy mapę pomieszczeń i pozwala nam w nią ingerować. Na przykład możemy postawić mu wirtualną ścianę, tak aby nie zaglądał do miejsc, gdzie go nie chcemy. To pozwala na uniknięcie upadku robota ze schodów. A wszystko to za jedyne 899 zł.