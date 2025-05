To już ostatnie sztuki. Ten laptop do gier z RTX 4050 wkrótce zniknie z promocji

Laptopem tym jest ACER Nitro ANV15-51-78A3 . Oferuje on 15.6-calową, matową matrycę Full HD o odświeżaniu 144 Hz. Jego sercem jest Intel Core i7-13620H , którego wspiera 16 GB RAM DDR5 w dwóch kościach po 8 GB . N pliki przeznaczono natomiast 512 GB pamięci. Jeśli zaś chodzi o układ graficzny, to mamy tu RTX 4050 z 6 GB vRAM .

ACER Nitro ANV15-51-78A3

Laptop ten idealnie więc nadaje się do grania w rozdzielczości Full HD, czyli natywnej dla swojego ekranu. Oczywiście mogą zdarzyć się pewne tytuły, gdzie z powodu małej ilości vRAM trzeba będzie wyłączyć niektóre opcje, albo przesunąć suwaki nieco w lewo. Pojedyncze gry, jak nowy Indiana Jones mogą natomiast w ogóle nie chcieć się uruchomić na tym laptopie. Pamiętajmy jednak, że jest to kompletny sprzęt do gier za 4449 zł. Musicie się jednak pośpieszyć, ponieważ w tej promocji pozostało tylko ostatnich 6 sztuk tego sprzętu.