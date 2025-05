Apple C1 w ogniu krytyki... Qualcomma. Chodzi o wydajność

Jak modem Apple C1 wypada na tle Qualcomma?

Niedawne badanie przeprowadzone przez Cellular Insights (co istotne, na zlecenie samego Qualcomma ) miało na celu ocenę możliwości modemu C1, zaimplementowanego w iPhonie 16e . Testy odbyły się w Nowym Jorku, z wykorzystaniem sieci 5G sub-6GHz operatora T-Mobile. Osiągi modemu Apple'a porównano z dwoma telefonami z systemem Android, wyposażonymi we flagowe modemy Qualcomma – Snapdragon X75 oraz nowszy Snapdragon X80 .

Należy jednak podkreślić istotny fakt: badanie zostało zlecone przez firmę Qualcomm . Oznacza to, że jego wyniki nie mogą być traktowane jako w pełni obiektywne i należy podchodzić do nich z pewną dozą ostrożności. Mimo to, różnica rzędu 81-91% w prędkościach wysyłania jest na tyle znacząca, że trudno ją całkowicie zignorować lub przypisać jedynie marginesowi błędu czy potencjalnej stronniczości zleceniodawcy.

Sprawiedliwe spojrzenie na starania Apple'a

Trzeba oddać firmie Apple sprawiedliwość – C1 to ich pierwsza próba stworzenia własnego modemu mobilnego dla smartfonów. Rzadko kiedy debiutanckie rozwiązania od razu dorównują dojrzałym produktom liderów rynku. Jeśli jednak Apple może pochwalić się jakimś sukcesem w kontekście C1, to według deklaracji firmy, jest to efektywność energetyczna. Modem C1 ma być bardziej oszczędny pod względem zużycia energii w porównaniu do modemów Qualcomma, które znalazły się w pozostałych modelach iPhone'a 16.