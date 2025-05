Słuchawki z ANC i LDAC za mniej niż 100 zł? Oto Baseus Bass BP1 PRO

Baseus Bass BP1 PRO to douszne słuchawki bezprzewodowe TWS oferujące zaawansowane funkcje audio w cenie zaledwie… 99 zł . Za tyle otrzymujemy model łączący aktywną redukcję hałasu (ANC) z wysokiej jakości kodekiem LDAC.

Model Bass BP1 PRO wyposażono w 10-milimetrowe przetworniki o paśmie przenoszenia 20-40000 Hz i impedancji 16 Ω. Słuchawki obsługują kodeki Bluetooth SBC, AAC oraz LDAC z jakością Hi-Res. Zostały ponadto wyposażone w system Active EQ z trybami SuperBass (dla soczystego basu) i SuperBalance (dla czystych detali), dostosowującymi brzmienie do preferencji użytkownika.

Hybrydowy system adaptacyjnego ANC wykorzystuje 4 mikrofony do redukcji hałasu do -50 dB, oferując 5 trybów dostosowanych do różnych środowisk, konfigurowanych za pośrednictwem aplikacji Baseus.