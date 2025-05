Samsung One UI 8 oficjalnie. Polacy mogą już testować

Samsung One UI 8 zadebiutuje wraz z premierą rozkładanych telefonów Galaxy Z Fold7, Z Flip7 oraz Z Flip7 FE. Nie trzeba będzie jednak czekać do lata – program beta One UI 8 startuje już dziś dla serii Galaxy S25 w sześciu krajach: USA, Niemczech, Indiach, Korei, Polsce i Wielkiej Brytanii. Użytkownicy mogą zarejestrować się przez aplikację Samsung Members. Co więcej, producent obiecuje, że ósma odsłona One UI zapoczątkuje dynamiczny etap rozwoju oprogramowania Samsung, z w którym kluczowe aktualizacje AI i funkcji użytkowych będą pojawiać się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.