Windows chce aktualizować wszystko na naszych komputerach

Aktualizacje w ekosystemie Windows mogą wydawać się fragmentaryczne. Aby to rozwiązać, budujemy wizję ujednoliconej, inteligentnej platformy aktualizacji, zdolnej do obsługi każdej aktualizacji (aplikacji, sterowników itp.), która będzie koordynowana wraz z aktualizacjami Windows. Zbudowana na bazie Windows Update, platforma zapewni deweloperom i zespołom produktowym tworzącym aplikacje i narzędzia do zarządzania odpowiedni interfejs API.

- poinformował Microsoft.