Android 16: Google włączy funkcję ukrytą od Androida 13

Najnowsze wersje testowe systemu Android 16 QPR1 Beta przynoszą wiele interesujących nowości, przede wszystkim unowocześniony interfejs w stylu Material 3 Expressive . Ale nie tylko to – jedną z najbardziej wyczekiwanych funkcji jest możliwość regulacji jasności latarki w smartfonie . Google już od dłuższego czasu pracuje nad tą opcją i wygląda na to, że użytkownicy telefonów Pixel wkrótce będą mogli natywnie dostosować intensywność światła flesza używanego jako latarki.

Co ciekawe, Android już od wersji 13 wspiera API pozwalające na kontrolę jasności latarki, jednak systemowo dotychczas było ono wykorzystywane wyłącznie przez aplikacje aparatu oraz lupy. Korzystali z tego też zewnętrzni programiści, którzy stosowali to API w swoich aplikacjach. Regulację latarki wprowadzili też producenci w swoich własnych wersjach Androida – np. w telefonach Oppo, OnePlus czy Realme. Wszystko wskazuje na to, że teraz Google planuje udostępnić tę opcję w czystym Androidzie, dostępną bezpośrednio z poziomu panelu szybkich Ustawień, bez instalowania dodatkowych narzędzi.