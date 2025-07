Baseus gotowy na Qi2.2. Ładowanie bezprzewodowe zyska nowy wymiar

Więcej mocy, krótszy czas ładowania

Qi2.2 to najnowszy standard ładowania bezprzewodowego opracowany przez Wireless Power Consortium. Największą zmianą jest zwiększenie maksymalnej mocy z 15 W do 25 W. W praktyce przekłada się to na ładowanie nowoczesnych smartfonów nawet o 40% szybciej niż dotychczas.