Szaleństwo w x-kom. Te miniaturowe słuchawki kosztowały 269 zł, a dziś kupisz je za 89 zł

Mowa tu o słuchawkach Jlab JBuds Mini , które możecie kupić dziś w promocji za jedyne 89 zł, a poza nią są w sprzedaży za 269 zł. Co jednak istotniejsze, są one tak małe, że mogą z powodzeniem służyć jako brelok do kluczy. I to nie jakiś olbrzymi.

Jlab JBuds Mini

Zaskakuje także to, co znajdziemy w środku. Jak na tak małe słuchawki mają one dość porządny, 6-mm przetwornik. Kolejną cechą wartą uwagi jest wbudowana bateria. Ta pozwala grać im nawet przez 5,5 godziny. Natomiast dzięki dołączonemu etui czas ten wydłuża się do 20 godzin. A wszystko to w miniaturowych słuchawkach, które mogą być Wasze za jedyne 89 zł.