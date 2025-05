Wszystkie odcinki megahitu HBO już na platformie. Końcówka szokuje

"The Last of Us" to chyba najsłynniejsza adaptacja kultowej gry wideo, z jaką ostatnio mieliśmy do czynienia. Drugi sezon przeboju z Bellą Ramsay i Pedro Pascalem w rolach głównych właśnie się zakończył. No i rzecz jasna pobił rekordy oglądalnościowe, nawet te ustanowione w pierwszej serii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Drugi sezon "The Last of Us" jest już dostępny na platformie Max w całości. Finałowy, siódmy odcinek serii został wyemitowany wczoraj wieczorem, 26 maja 2025, i także przyciągnął przed ekrany tłumy, choć nie wstrząsnął aż tak jak drugi odcinek hitu. Póki co, drugi odcinek (nie chcemy spojlerować, co się w nim wydarzyło, ale wiadomo, że dla zapalonych graczy było to do przewidzenia, choć nie spodziewali się, że nastąpi to już na początku sezonu) został oceniony najwyżej ze wszystkich dotychczasowych i był zdecydowanie jednym z największych zwrotów akcji całej produkcji.

Finałowy odcinek "The Last of Us" zakończył się szokującym cliffhangerem. Zostawił nas, widzów w środku historii, ze zwrotem akcji, który prawdopodobnie rozczaruje wielu widzów. Jest zatem pewne, że oczekiwanie na trzeci sezon, będzie dużo trudniejsze. Tak czy inaczej, już się zaczęło.

Jak się kończy drogi sezon "The Last of Us"?

Drugi sezon "The Last of Us" kończy się w środku kluczowego momentu między Ellie i Abby, następnie cofa nas o kilka dni do Abby. Sugestia jest wyraźna - najprawdopodobniej wkrótce zostanie nam opowiedziana historia Abby. Ale czy to oznacza, że w trzecim sezonie nie pojawi się już Ellie, grana przez Bellę Ramsey? Czekając, widzowie będą mogli zadawać sobie mnóstwo pytań.