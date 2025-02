"The Last of Us" z niespodzianką dla fanów. Stacja się wygadała

Już sam zwiastun drugiego sezonu "The Last of Us" wprawił wielu fanów w prawdziwą euforię i skutecznie zaostrzył apetyt na całość. Nie ma co ukrywać - każdy prawdziwy fan serialu, czeka z niecierpliwością na drugi sezon produkcji HBO (Max). I chociaż do kwietnia 2025 coraz bliżej, warto umilać sobie czas oczekiwania na ten upragniony seans.

Tymczasem, stacja przy okazji promocji 3 sezonu "Białego Lotosu" wygadała się na temat planów co do dalszej produkcji serialu, opartego na grze. Okazuje się, że twórcy "The Last of Us" planują już kolejne odsłony tej produkcji, a ich plany są dalekosiężne. Francesca Orsi, która w HBO odpowiada za seriale dramatyczne, właśnie podała dokładną liczbę planowanych sezonów. W rozmowie z Deadline, wspomniała o pracach nad "The Last of Us", zdradzając, jak wygląda na tę chwile plan produkcji.

Nie mamy jeszcze pełnego planu, ale wygląda to tak, że będą cztery sezony. Nie chciałabym jeszcze tego potwierdzać, ale wygląda na to, że będzie ten sezon, a potem jeszcze dwa i na tym koniec.

- powiedziała Francesca Orsi, w rozmowie z Deadline.

Powyższy komentarz jest bardzo ważną informacją dla fanów, którzy są zdania, że opowieść jest zbyt rozległa, aby zakończyła się wraz z sezonem drugim. Jeden z twórców serialu, Craig Mazin, już w 2023 roku przeczuwał, że będą cztery sezony "The Last of Us".

"The Last of Us" - sezon drugi

Akcja serialu będzie rozgrywała się pięć lat po wydarzeniach, które miały miejsce w sezonie 1. Bohaterowie Ellie (Bella Ramsey) i Joel (Pedro Pascal) w dalszym ciągu będą próbowali odnaleźć się w nowych realiach. Rzeczywistość, z którą przyjdzie im się zmierzyć, wydaje się być jeszcze bardziej nieprzewidywalna i nieoczywista niż w pierwszej odsłonie.