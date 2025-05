Nowy głośnik FiiO. Przyczep go do grilla albo noś tak

Głośników Bluetooth jest w sklepach cale zatrzęsienie, ale nowość FiiO ma coś, co może zachęcić do zakupu. Snowsky Anywhere wyróżnia się magnetycznym mocowaniem, które pozwala na przymocowanie głośnika do dowolnej metalowej powierzchni – nawet w pozycji pionowej. Pozwala to na umieszczenie głośnika Anywhere w miejscach, gdzie tradycyjne urządzenia nie miałyby szans się utrzymać. Polski dystrybutor FiiO sugeruje, że może to być nawet metalowa ścianka grilla czy lodówki na plaży.