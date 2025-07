Zapomnij o Temu i Aliexpress. Biedronka ma coś lepszego

Pionowy odkurzacz w Biedronka Home

W internetowym sklepie Biedronka Home trwa promocja na odkurzacz pionowy Greenote GSC55. To model, który śmiało może konkurować z odkurzaczami z Aliexpress czy Temu, w tym wspominanym Laresarem czy bliźniaczymi modelami marki Buture. Różnica polega na tym, że kupujemy go w Polsce ze wszystkimi przysługującymi nam prawami i zdecydowanie łatwiejszą do wyegzekwowania gwarancją.

Greenote GSC55 jest do 27 lipca przeceniony z 899 do zaledwie 399 zł. Jest on wyposażony w bezszczotkowy silnik o prędkości 80 tys. obr./min, co przekłada się na moc ssania na poziomie 26 kPa. Oferuje trzy tryby pracy, a także 5-warstwowy system filtracji, który zatrzymuje 100% cząstek większych niż 0,1 μm oraz 95% bardzo drobnych pyłów poniżej tej wielkości.