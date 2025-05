Używasz aplikacji bankowej? Pamiętaj o limitach. Oto konkrety

Aplikacje mobilne banków systematycznie wypierają serwisy internetowe. Z raportu Santander Bank Polska wynika, że co prawda aż 68 proc. korzysta z obu sposobów zarządzania swoim kontem, ale aż 70 proc. częściej wybiera smartfon i aplikację.

Jednak wiele osób może nie zdawać sobie sprawę, że te mają swoje limity. Dotyczą one między innymi maksymalnych kwot przelewów w aplikacji mobilnej — informuje Bankier.pl .

Limity przelewów w aplikacjach banków

Z największych banków w Polsce tylko jeden nie ma żadnych limitów związanych z maksymalną kwotą przelewu, jaką można zlecić w aplikacji mobilnej. Jest to Credit Agricole . Wszystkie pozostałe mają ograniczenia. W najgorszym scenariuszu zrobimy przelew na maksymalnie 5 tys. zł.

W większości banków limity (do wspomnianego wyżej maksimum) można zmienić z poziomu aplikacji mobilnej. Jednak niektóre w tym celu odsyłają do bankowości internetowej. To między innymi: PKO BP, VeloBank, Nest Bank, BOŚ Bank oraz Alior Bank.